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«Альянс» получил подкрепление перед матчем с «ВПК-Агро»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
22.11.2021
10:40
Новость
Эксклюзивы
«Альянс» получил подкрепление перед матчем с «ВПК-Агро»

Восстановился после травмы основной фланговый игрок зелено-черных.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, левый фулбек «Альянса» Валерий Рогозинский решил проблемы со здоровьем и готов принять участие в сегодняшнем матче против «ВПК-Агро». В предыдущий раз 26-летний футболист выходил на поле еще 23 октября в поединке с «Прикарпатьем» (1:3), после чего пропустил кубковый матч со «Львовом» и три игры в чемпионате.

В нынешнем сезоне Первой лиги Рогозинский принял участие в 13 матчах и забил 2 мяча, которые стали для его команды победными во встречах с «Краматорском» (1:0) и «Олимпиком» (2:1).

«Альянс» в последних пяти турах набрал всего 3 очка, но сохраняет место в зоне стыковых матчей, расположившись на четвертой позиции. Начало сегодняшнего матча в Сумах с «ВПК-Агро» в 17:30.

Ранее наш сайт сообщал, что у Грицука и еще пяти футболистов истекают контракты с «Полесьем».

Также стало известно, что «Чайка» рассталась с двумя футболистами.

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