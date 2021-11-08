«Альянс» обыграл «Оболонь», прервав серию из трех поражений подряд

В матче 17-го тура Первой лиги «Альянс» в Сумах на стадионе «Юбилейный» принимал «Оболонь». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

«Альянс» прервал серию из трех поражений подряд. Отметим, что липоводолинская команда играла в меньшинстве с 56-й минуты после удаления Шарая.

После этой победы «Альянс» набрал 29 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Оболонь» - третья, имея в своем активе 30 очков.

Первая лига

17-й тур

«Альянс» – «Оболонь» – 3:2

Голы: Шарай, 29 (1:0). Батальский, 42 (1:1). Загинайлов, 61 (2:1). Мурза, 65 – с пенальти (2:2). Герт, 72 (3:2).

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