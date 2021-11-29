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«Альянс» на выезде обыграл «Краматорск» и вышел на третье место в Первой лиге

Павел Соловей
Павел Соловей
29.11.2021
15:09
Новость
Футбол

В матче 20-го тура Первой лиги «Краматорск» на своем поле встречался с «Альянсом». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0.

На 45-й минуте счет открыл Шарай, а в конце игры Агапов удвоил преимущество липоводолинской команды.

«Альянс» набрал 33 очка и переместился на третье место в турнирной таблице. «Краматорск» занимает 12-ю строчку, имея в своем активе 22 очка.

Первая лига

20-й тур

«Краматорск» - «Альянс» - 0:2

Голы: Шарай, 45 (0:1). Агапов, 81 (0:2).

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