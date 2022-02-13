«Альянс» на сборе в Турции сыграет семь спаррингов

18 февраля команда из Липовой Долины отправится на заключительный этап подготовки к весенней части сезона, который пройдет за рубежом.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, первый сбор подопечные Анатолия Ярошенко завершили контрольным матчем с «Волчанском», в котором отпраздновали викторию — 4:1.
По имеющейся информации, в этом спарринге не участвовал один из лидеров — Константин Ярошенко из-за незначительного повреждения, но в Турции он уже будет заниматься в общей группе.
После поединка с «Волчанском» находившийся на просмотре Александр Чернецкий вернулся во второлиговую «Викторию».
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