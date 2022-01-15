«Альянс» на сборах в Турции может сыграть с двумя украинскими клубами

Во второй половине февраля сразу три отечественные команды в одночасье расквартируются в одном турецком отеле.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, к рестарту сезона «Альянс», «ЛНЗ» и «Перемога» будут готовиться в турецком городе Сиде. Местом дислокации всех трех команд станет отель The Sense De Luxe Hotel 5* с девятью футбольными полями отличного качества.

По нашей информации, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы в Турции украинские клубы сыграли друг с другом. В Украине у «Альянса», среди прочего, запланирован спарринг с «Полтавой» (5 февраля).

«Альянс» занимает 3-е место в Первой лиге, «ЛНЗ» и «Перемога» также идут третьими в своих группах Второй лиги.

Ранее наш сайт сообщал, что «Альянс» вернул игрока из «Ингульца» и хочет пригласить еще трех — из «Металлиста 1925», «Волыни» и «Ужгорода».

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