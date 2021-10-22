Аллахьяр: «Заря» выложилась на сто процентов и сейчас счастлива

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш дал комментарий после выездной победы над софийским ЦСКА (1:0) в третьем туре Лиги конференций. Иранец забил единственный гол в матче.

«Несмотря на большое количество травмированных игроков, мы ехали в Болгарию исключительно за победой, и делали это. Очень счастливы от этого результата. Мы сделали это вместе, как команда. Мы поддерживали друг друга во время игры. Я очень счастлив, что забил, но для меня важнее победа команды.

Нет, я не знал, что «Буде-Глимт» разгромил «Рому». В таком случае хорошо, «Заря» сегодня победила и сохранила шансы на евровесну.

Почему я спокойно отпраздновал гол? Да, эмоции действительно оставил внутри. Как я уже говорил, у нас много травмированных игроков, некоторым парням пришлось играть не на своих позициях, как, например, мне. Но мы отдали всё, выложились на 100 процентов и сейчас счастливы.

Следующий матч с ЦСКА? Мы фокусируемся на следующей игре в УПЛ против «Колоса» в воскресенье. Я считаю, что нужно двигаться шаг за шагом, от игры к игре», — цитирует Аллахьяра официальный сайт «Зари».

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