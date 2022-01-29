Алиев: я ничего не платил за возвращение в «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев рассказал, почему не заиграл в киевской команде после возвращения из московского «Локомотива».

«Я никого не обвиняю, всегда нужно разбираться в первую очередь в себе. Мне давали играть, но я не прошел сборы с «Локомотивом» и приехал в Динамо, когда начинался сезон.

Я понимаю, что зимние сборы – это закладывается фундамент на весь сезон и я их не прошел. Возможно, из-за этого я был слабее. Юрий Семин это видел, но я на него не обижаюсь.

Да, были какие-то обиды, перед этим я хорошо играл в «Динамо», в «Локомотиве», где-то я уступал, я тогда это не понимал. Сейчас я это действительно понимаю.

Когда я возвращался из «Локомотива» в «Динамо», я ничего не платил. Это было так сказано просто. У меня была хорошая зарплата в «Локомотиве», если бы меня не отпустили, я бы сидел и получал деньги. Но я хотел играть», — заявил Алиев в эфире YouTube-канала «BurBuzz».

Напомним, что 36-летний Алиев выступал за Динамо с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы.

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