Алиев: в молодости у меня были нахлебники, а не друзья

Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, какие ошибки молодости хотел бы исправить.

«Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет и не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял. В какой-то момент меня, действительно, понесло. В 17 лет я вышел в основном составе, молодой, все начали обо мне говорить. А потом все пошло по накатанной.

А при чем здесь бары? Проблема же не в барах. Можно точно так же сидеть в компаниях, дома, где-то за городом в ресторане. Никто не заводил, я сам.

Я прекрасно понял, что когда ты на высоте, играешь, вокруг тебя очень много людей и друзей. А когда перестал, они все начали уходить. Тогда я понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники», — сказал Алиев в интервью передаче «BurBuzz».

Ранее Александр Алиев рассказал о долгах перед ним президента «Динамо» Игорь Суркис.

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