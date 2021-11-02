Алиев: в Испании с «Барселоной» у «Динамо» не было шансов, но в Киеве можно бороться

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевлян с «Барселоной».

«В первом матче в Испании у «Динамо» не было шансов. Только во втором тайме начало что-то более менее чуть-чуть получаться, два паса связывать. А в первом били по аутам. Это не футбол киевского «Динамо» и никаких отговорок тут быть не может. У «Барселоны» тоже молодая команда, и если ты выходишь в Лиге чемпионов на поле, надо показывать высокий уровень и тебе ничего должно мешать.

Как показали матчи, бодаться с грандами нам еще очень рано. Это видно невооруженным взглядом.

После первых туров Лиги чемпионов убедился, что нашим представителям в Лиге чемпионов лучше играть в Лиге Европы. И все. В Лигу чемпионов лезть не надо, там действительно играют большие гранды, а нам ещё рано. В Европе тоже играют молодые, но они показывают уровень, играют в своих клубах уже на первых ролях, а мы постоянно киваем на нашу молодежь.

Шансы на выход из группы обсуждать не главное. Главное, достойно играть, давать бой, чтобы нравилось зрителям, тренеру, президенту клуба. Где наши лидеры, которых так возносили? Где Цыганков? Вот тут картинка в Лиге чемпионов показывает, какой ты футболист и что из себя представляешь. Все видно невооруженным взглядом. Ни в обиду ребятам, но в Испании только Георгий Бущан соответствовал уровню Лиги чемпионов. Если бы не он, счет был бы больше, чем 0:1.

Важно, чтобы ребята тоже понимали, на каком уровне они играют. Что касается киевского матча с «Барселоной», то с каталонцами можно играть. Все умеют. Не знаю, что на них повлияло в Испании, что не получалось. Видимо, такой уровень команды.

Проблема в «Динамо» с нападающими? Это не отговорка для такого клуба. На каждую позицию должно быть по 2-3 футболиста. Та же «Барселона», бывало, играла без нападающих. Но давала результат. Поэтому отговорок быть не может. Надо выходить в Киеве на поле, сделав правильные выводы и понимать, на каком уровне ты играешь и какого уровня хочешь достичь».

Матч «Динамо» — «Барселона» пройдет 2 ноября в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

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