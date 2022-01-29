Алиев: у Суркиса есть передо мной долги

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что президент киевского клуба Игорь Суркис должен ему деньги. Конкретную сумму Алиев не назвал.

«У Игоря Суркиса есть передо мной долг. Я пока об этом не говорил, но думаю, мы с ним обсудим сами, когда увидимся и решим.

Мы не общались с ним лет шесть вообще. Не виделись, не общались. Где-то месяцев восемь назад мы с ним увиделись на дороге, он ехал на машине, я ехал на машине. Он сказал: «Саня, рад тебя видеть, набери меня, пообщаемся».

И сейчас я в любой момент могу ему набрать и пообщаться. Я не буду говорить сумму, это долг за три месяца», — сказал Алиев в эфире YouTube-канала «BurBuzz».

36-летний Алиев выступал за «Динамо» с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы.

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