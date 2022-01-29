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Алиев: Сенькива никто не знал до истории с Селезневым, он просто позорная крыса

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
29.01.2022
19:33
Новость
Футбол
1 комментарий

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев высказался о конфликте нападающего «Миная» Евгения Селезнева с журналистом «ТаТоТаке» Андреем Сенькивым.

«Сенькива никто не знал до этой истории – он пиарится за счет Евгения Селезнева. Я думаю, что это просто позорная крыса. Ты же мужик, написал это – подойди к Жеке и скажи ему в лицо. Зачем ты записываешь, угрожаешь?

Для чего это уголовное дело? Угрозы Селезнева? Я его только поддерживаю. По-мужски было бы позвонить Селезневу и напрямую спросить: «Можно я за твой счет попиарюсь?». Это было бы нормально. Он не имел права это делать, еще и плюс записал все это.

Я бы просто приехал и отбил бы ему голову – не нужно было и по телефону общаться. Забил бы голову и записал бы его извинения на телефон», — заявил Алиев в эфире YouTube-канала «BurBuzz».

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Комментарии (1)
Vladimir Fedko
Посетитель
Алиев имбецил если считает что Сенькив никто. Это один из лучших пишущих журналистов в Украине. У сенькив в отличии от Алиева и Сели есть принципы и порядочность. Умению играть словами, Сенькиву могут позавидовать многие журналисты. Алиев и Селя это два конченых имбецила. Пора бы журналистам начать бойкотировать этих двух недоумков
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29.01.2022 20:11

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