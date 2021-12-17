Алиев: российское гражданство Мампасси? Ничего такого, я тоже украинский паспорт взял

Экс-полузащитник «Локомотива», киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал переход в московский «Локомотив» украинца Марка Мампасси, который в перспективе так же может принять российское гражданство.

Александр Алиев

«Мампасси не такой известный игрок, чтобы о нем было столько внимания. Перешел и перешел. Могу пожелать ему только удачи в клубе, в котором я играл и очень люблю. Желаю, чтобы он приносил пользу и оправдал надежды, которые на него возлагают.

Сборная Украины? В национальной команде он не играл, а юношеская... Думаю, да, двери в сборную Украины для него закрыты в нынешней ситуации, хотя считаю это бредом.

Как уроженец Донецка получит российское гражданство? Во-первых, Донецк и Донбасс – это Украина, а что касается паспорта. Ничего такого. Я тоже приехал в Украину и принял украинское гражданство. Желаю только, чтобы он прославлял в «Локомотиве» Украину, чтобы проявлял себя. Чтобы его трансфер оправдал вложенные в него деньги».

Ранее свое мнение о переходе Марка Мампасси в «Локомотив» высказал экс-главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич.

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