Алиев показал, как надо готовиться к нападению России

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев решил напомнить о себе.
37-летний мужчина, родившийся в Хабаровске, что на Дальнем Востоке Российской Федерации, выложил в Instagram фото с ружьем, где показывает, как собирается защищать столицу Украины Киев от вторжения русской армии.
Напомним, что вторжение России в Украину должно было начаться 16 февраля. В 2014 году Россия аннексировала у Украины Крым. Также до сих пор продолжается конфликт на Донбассе, где уже раздали около миллиона российских паспортов.
Александр Алиев свою игровую карьеру в основном связал с киевским «Динамо», московским «Локомотивом» и Артемом Милевским.
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