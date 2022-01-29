Алиев: групповой секс? Конечно, был

Бывший полузащитник «Динамо» и Александр Алиев рассказал о бурной молодости. Алиев признался, что занимался групповым сексом во время игровой карьеры.

«Групповой секс? Ну, конечно, по молодости был. Кайфовали. Я, Милевский и девушки - ни разу не было.

Был я и две девушки. Кайф. По молодости все было, гуляешь, выпьешь, по куражиться и все. Как я всегда говорю: «Ха-ха половить».

Сейчас такого уже нет. Угомонился, уже 37 лет, надо думать», — сказал Алиев в эфире YouTube-канала «BurBuzz».

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