Алиев: групповой секс? Конечно, был

29.01.2022
14:00
Новость
Футбол
Бывший полузащитник «Динамо» и Александр Алиев рассказал о бурной молодости. Алиев признался, что занимался групповым сексом во время игровой карьеры.
«Групповой секс? Ну, конечно, по молодости был. Кайфовали. Я, Милевский и девушки - ни разу не было.
Был я и две девушки. Кайф. По молодости все было, гуляешь, выпьешь, по куражиться и все. Как я всегда говорю: «Ха-ха половить».
Сейчас такого уже нет. Угомонился, уже 37 лет, надо думать», — сказал Алиев в эфире YouTube-канала «BurBuzz».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Алиев: у Суркиса есть передо мной долги
Алиев: в молодости у меня были нахлебники, а не друзья
Алиев: я ничего не платил за возвращение в «Динамо»
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.