«Александрия» завершила турецкий сбор уверенной победой

31.01.2022
19:12
Новость
Футбол
В рамках подготовки ко второй части сезона «Александрия» провела заключительный спарринг на первом сборе в Турции. Соперником украинской команды стал датский «Вайле».
Контрольный матч завершился уверенной победой «Александрии» со счетом 3:0.
Отметим, что александрийская команда провела второй спарринг за день. Ранее «Александрия» сыграла вничью с «Каспием» – 1:1.
Контрольный матч
«Александрия» – «Вайле» – 3:0
Голы: Бондаренко, 3 (1:0). Кожушко, 19 (2:0). Мустафаев, 82 (3:0).
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