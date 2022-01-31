«Александрия» завершила турецкий сбор уверенной победой

В рамках подготовки ко второй части сезона «Александрия» провела заключительный спарринг на первом сборе в Турции. Соперником украинской команды стал датский «Вайле».

Контрольный матч завершился уверенной победой «Александрии» со счетом 3:0.

Отметим, что александрийская команда провела второй спарринг за день. Ранее «Александрия» сыграла вничью с «Каспием» – 1:1.

Контрольный матч

«Александрия» – «Вайле» – 3:0

Голы: Бондаренко, 3 (1:0). Кожушко, 19 (2:0). Мустафаев, 82 (3:0).

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