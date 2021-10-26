«Александрия» в матче с семью голами победила «Металлист 1925»

26 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины между собой встретились «Металлист 1925» и «Александрия».

Первый тайм выиграли александрийцы благодаря дублю Эмиля Мустафаева. Во второй половине встречи за харьковчан точно пробили Дмитрий Крыськив и Андрей Ременюк. «Александрия» на это ответила голами Юрия Копыны, Игоря Кирюханцева и Дениса Устименко.



В итоге александрийцы победили со счетом 5:2 и вышли в четвертьфинал Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/8 финала

«Металлист 1925» – «Александрия» – 2:5 (0:2)

Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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