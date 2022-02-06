«Александрия» сыграла вничью с «Раннерсом» на турецком сборе

«Александрия» провела первый контрольный матч на втором сборе в Турции. Соперником украинской команды был датский «Раннерс».

Спарринг завершился вничью со счетом 2:2.

8 февраля команда Юрия Гуры сыграет с австрийским «Капфенбергом».

Контрольный матч

«Александрия» – «Раннерс» – 2:2

Голы: Спинелли, 42 (1:0). Мистрати, 44 (1:1). Костышин, 53 (2:1). Одей, 68 (2:2).

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