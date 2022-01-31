«Александрия» сыграла вничью с «Каспием»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Александрия» провела очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником александрийской команды стал «Каспий» из Казахстана.
Контрольный матч завершился вничью со счетом 1:1. Сегодня команда Юрия Гуры проведет еще один спарринг против датского «Вайле».
Контрольный матч
«Александрия» - «Каспий» - 1:1
Голы: Арменов, 22 (0:1). Андрейчук, 56 (1:1).
Ранее на сборах в Турции команда из райцентра Кировоградской области сыграла вничью с польским «Гурником» (2:2) и потерпела поражение в контрольных матчах с польским «Заглембе» (1:2) и косовскими «Балканами» (0:1).
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