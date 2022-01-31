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«Александрия» сыграла вничью с «Каспием»

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
12:47
Новость
Футбол

В рамках подготовки ко второй части сезона «Александрия» провела очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником александрийской команды стал «Каспий» из Казахстана.

Контрольный матч завершился вничью со счетом 1:1. Сегодня команда Юрия Гуры проведет еще один спарринг против датского «Вайле».

Контрольный матч

«Александрия» - «Каспий» - 1:1

Голы: Арменов, 22 (0:1). Андрейчук, 56 (1:1).

Ранее на сборах в Турции команда из райцентра Кировоградской области сыграла вничью с польским «Гурником» (2:2) и потерпела поражение в контрольных матчах с польским «Заглембе» (1:2) и косовскими «Балканами» (0:1).

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