«Александрия» разгромила «Минай», прервав серию из двух поражений подряд

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» на своем поле встречалась с «Минаем». Поединок завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

«Александрия» прервала серию из двух поражений подряд. Команда Юрия Гуры занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

«Минай» остался на 15-й строчке, имея в своем активе 10 очков.

Премьер-лига

17-й тур

«Александрия» - «Минай» - 3:0

Голы: Спинелли, 27 (1:0). Третьяков, 36 (2:0). Дубра, 84 (3:0).

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