«Александрия» разгромила «Минай», прервав серию из двух поражений подряд

05.12.2021
18:52
Новость
Футбол
В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» на своем поле встречалась с «Минаем». Поединок завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.
«Александрия» прервала серию из двух поражений подряд. Команда Юрия Гуры занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.
«Минай» остался на 15-й строчке, имея в своем активе 10 очков.
Премьер-лига
17-й тур
«Александрия» - «Минай» - 3:0
Голы: Спинелли, 27 (1:0). Третьяков, 36 (2:0). Дубра, 84 (3:0).
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