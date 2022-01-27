«Александрия» проиграла косоварам в Турции

В четверг, 27 января, «Александрия» сыграла очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником александрийцев стал ФК «Балкани» из Косово.



Единственный мяч в этой встрече был забит на 29-й минуте в ворота украинской команды.

Товарищеский матч

«Александрия» - «Балкани» - 0:1

Гол: (29)

Александрия 1 тайм: Билык, Кожушко, Бабогло, Дубра (К), Цуриков, Дришлюк, Сытников, Костышин, Устименко, Авагимян, Спинелли.

Александрия 2 тайм: Горох, Одарюк, Мельник, Бондаренко, Чубатый, Билошевский (Мустафаев,80'), Демченко, Калюжный, Калитвинцев, Третьяков (К), Андрейчук.

На понедельник, 31 января, у александрийцев запланированы сразу два спарринга: с датским футбольным клубом «Вайле» и с казахстанским «Каспием».

Также киевское «Динамо» сыграло вничью с «Буде-Глимтом».



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