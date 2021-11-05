«Александрия» обыграла «Металлист 1925», прервав безвыигрышную серию из четырех матчей

05.11.2021
21:23
Новость
Футбол
В поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» на своем стадионе принимала «Металлист 1925». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Отметим, что александрийцы прервали безвыигрышную серию из четырех матчей.
«Александрия» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Металлист 1925» идет на восьмой строчке, имея в своем активе 19 очков.
Премьер-лига
14-й тур
«Александрия» – «Металлист 1925» – 2:0
Голы: Кирюханцев, 33 (1:0). Дубра, 74 (2:0).
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