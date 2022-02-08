«Александрия» обыграла австрийцев в Турции

«Александрия» сыграла во вторник очередной спарринг на тренировочном сборе в турецкой Анталии.
Украинцы обыграли десятую команду чемпионата Австрии «Капфенберг» со счетом 2:1.
Голы в составе «Александрии» на счету Максима Третьякова и Кирилла Дришлюка. У соперников автором гола стал Мохамед Коне.
Товарищеский матч
«Александрия» - «Капфенберг» - 2:1
Голы: Третьяков, 32, Дришлюк, 49 – Коне, 48.
Расписание следующих контрольных матчей александрийцев:
10 февраля - «Тобол» (чемпион Казахстана)
13 февраля - «Торпедо», Кутаиси (7-е место в чемпионате Грузии)
17 февраля - «Акса» (новичок высшей лиги чемпионата Казахстана).
Также «Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Петролулом».
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