«Александрия» объявила о подписании пятерых новичков

Официальный сайт «Александрии» сообщил о подписании пятерых новых игроков.

Состав александрийской команды пополнили защитник Валерий Бондаренко (аренда из «Шахтера» до лета 2023 года), полузащитники Владислав Калитвинцев, Денис Костышин (контракт до середины 2024 года) и Богдан Билошевский (аренда у «Динамо» до лета 2023 года), а также вингер Артур Авагимян (контракт до лета 2025 года).

Бондаренко первую часть нынешнего сезона провел в «Ворскле». Калитвинцев играл за «Десну», а Костышин - за «Колос».

Билошевский и Авагимян выступали за «Черноморец».

На зимний перерыв «Александрия» ушла на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков.

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