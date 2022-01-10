«Александрия» объявила о подписании пятерых новичков

Официальный сайт «Александрии» сообщил о подписании пятерых новых игроков.
Состав александрийской команды пополнили защитник Валерий Бондаренко (аренда из «Шахтера» до лета 2023 года), полузащитники Владислав Калитвинцев, Денис Костышин (контракт до середины 2024 года) и Богдан Билошевский (аренда у «Динамо» до лета 2023 года), а также вингер Артур Авагимян (контракт до лета 2025 года).
Бондаренко первую часть нынешнего сезона провел в «Ворскле». Калитвинцев играл за «Десну», а Костышин - за «Колос».
Билошевский и Авагимян выступали за «Черноморец».
На зимний перерыв «Александрия» ушла на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков.
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