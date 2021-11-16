«Александрия» не будет выкупать контракт Калитвинцева у «Десны»

В СМИ появились сообщения об интересе Александрии к полузащитнику «Десны» Владиславу Калитвинцеву.



В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев рассказал, соответствует ли действительности эта информация.

«Mожно согласиться с главным тренером «Александрии» Юрием Гурой, который сказал, что такого игрока, как Владислав Калитвинцев хотела бы иметь у себя любая команда. Однако мы никаких переговоров с «Десной» о приобретении этого полузащитника не вели. И не только потому, что у нас уже имеются квалифицированные исполнители на эту позицию.

Дело в том, что Калитвинцев связан с «Десной» длительным контрактом и это сказывается на финансовых условиях трансфера».

Напомним, что популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает 28-летнего правого полузащитника «Десны» Владислава Калитвинцева в 1 миллион евро. Сообщалось, что Десна хотела бы выручить за воспитанника киевского «Динамо» 500 тысяч евро.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



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