«Александрии» предстоит решать вопрос о продлении аренды или выкупе прав на хавбека

В 8 матчах нынешнего сезона футболист отметился 2 голами и 2 ассистами.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вопрос по поводу дальнейшего пребывания Игоря Кирюханцева в «Александрии» пока не решен. 25-летний фланговый хавбек перебрался в клуб из Кировоградской области в начале сентября из «Шахтера» на правах аренды. Срок соглашения истекает 15 декабря.

До перехода в «Александрию» Кирюханцев на протяжении четырех лет выступал на арендных правах за «Мариуполь». Также на его счету 1 поединок за первую команду «Шахтера». Статистика игрока в УПЛ: 80 матчей, 4 гола и 6 ассистов.

«Александрия» после 14 туров чемпионата Украины занимает 6-е место. 20 ноября команда Юрия Гуры сыграет на выезде с «Днепром-1».

Ранее наш сайт сообщал, что игрок молодежной сборной Украины может уйти из «Мариуполя».

Также стало известно, что о вероятном уходе из «Металлиста 1925» двух опытных исполнителей.

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