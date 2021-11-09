Алан Патрик развеял слухи об уходе из «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик объяснил причины, из-за которых слухи об его уходе из донецкого клуба не стоит воспринимать серьезно. Бразилец чувствует ответственность перед донецким клубом.

«Мне очень хорошо в «Шахтере». Всем известно, как я люблю «Фламенго», но я полон решимости помочь своему нынешнему клубу выиграть больше титулов. Ни разу ни один из моих представителей не говорил с красно-черными о возможном трансфере», — сказал Алан Патрик.

В нынешнем сезоне УПЛ Патрик сыграл 11 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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