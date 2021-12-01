Ахметову вручили награду в штаб-квартире УЕФА

В среду, 1 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, президент УЕФА Александер Чеферин вручил Ринату Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений «Шахтера» за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба.

«Список завоеванных «Шахтером» трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.

Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире.

Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства», – сказал Чеферин.

После вручения награды в УЕФА был организован официальный обед, в котором приняли участие Александер Чеферин, Ринат Ахметов, Сергей Палкин, Дарио Срна и Звонимир Бобан.

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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