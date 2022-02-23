Ахметов выплатит миллиард гривен налогов на год вперед

Президент Шахтера Ринат Ахметов объявил об уплате его компанией СКМ налогов наперед на сумму 1 млрд грн и призвал к единству власти, бизнеса, граждан Украины.



«Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны.

Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны.

Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес СКМ уплатит налоги наперед – на сумму 1 млрд грн.

Хочу подчеркнуть – какими бы страшными сценариями нас ни пугали, предприятия группы СКМ будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год. В том числе, в Мариуполе.

Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу», - сказал Ахметов.

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