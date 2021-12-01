Ахметов подарил Чеферину футболку с любимым номером

01.12.2021
20:45
Новость
Футбол
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов подарил главе УЕФА Александеру Чеферину футболку донецкого клуба с его любимым номером «23».
К слову, 1-го декабря Ахметов был награжден наградой UEFA Football Leadership Award, которая приурочена с 85-летию «Шахтера» и 25-летию президентства Ахметова в донецком клубе.
Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».
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