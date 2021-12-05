Ахметов оценил провал «Шахтера» в Лиге чемпионов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов оценил выступление донецкой команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, что «горняки» досрочно потеряли шансы на еврокубковую весну.

«Какую оценку поставил бы команде за еврокубки? Самую высокую я могу поставить оценку. Вы знаете, у нас очень молодая команда. Я благодарен тренерскому штабу во главе с Роберто Де Дзерби.

Я хочу сказать, что у нас очень молодые игроки, и это очень смелый, амбициозный, интеллектуальный тренер, который играет в красивый, атакующий футбол.

Я думаю, вы это видели. Мы играли с мадридским «Реалом» на выезде, проиграли 2:1, а по игре мы не должны были проигрывать этот матч. Мы играли с «Интером», 2:0 проиграли, но по игре, особенно в первом тайме, мы играли очень неплохо.

Я считаю, что Роберто и команда заслуживают огромного уважения. Когда мы проиграли 5:0, я позвонил Дарио и сказал: «Дарио, передай, пожалуйста, комплименты Роберто от меня. Потому что он играет в смелый футбол, он не боится. А смелый всегда победит». Поэтому я могу поставить только самую высокую оценку, и он во мне может найти только поддержку», - цитирует Ахметова пресс-служба клуба.

Напомним, что Шахтер занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов и потерял все шансы на еврокубковую весну.

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