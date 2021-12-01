Ахметов отреагировал на полученную награду от УЕФА

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином.



Президент «горняков» получил памятную награду UEFA Football Leadership Award в год 85-летия «Шахтера», а также приуроченную к 25-й годовщине своего президентства.

«Прекрасная встреча. Говорили о футболе. Я благодарен мистеру президенту, что он нашел время, возможность встретиться. Это была очень хорошая встреча. Я думаю, мистер президент – реформатор и идет правильной дорогой, и я ему пожелал удачи.

Подарок от Чеферина? Все подарки в мой адрес – прежде всего, для наших болельщиков, для «Шахтера», для всех тех людей, с которыми мы идем по этой жизненной дороге.

Когда чем-то награждают, это всегда очень приятно. Но любая награда для меня – это же не моя заслуга, это заслуга всего коллектива ФК «Шахтер» и, конечно, прежде всего, наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье «Шахтера», всем нашим болельщикам.

Какие дальнейшие цели? Наши цели – побеждать, наши цели – идти этой правильной дорогой, играть в смелый, интеллектуальный, качественный футбол, который будет доставлять радость нашим болельщикам, доставлять радость нам, и чтобы в наших руках были трофеи», - цитирует Ахметова сайт «горняков».

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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