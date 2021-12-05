Ахметов: другой клуб покупать не собираюсь

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью в программе «Великий футбол» рассказал, сколько вложил денег в клуб за 25 лет.

«Это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол – это моя жизнь, я люблю футбол. Я могу сказать, как за 25 лет у меня волосы седые стали. Когда я начинал заниматься «Шахтером», у меня их не было, а футбол заставил меня чуть-чуть понервничать.

Сколько стоит клуб? Для того, чтобы понять, сколько но стоит, его нужно продать, а продавать я не собираюсь, я хочу дальше инвестировать в «Шахтер», в наши победы, в качество нашей игры.

Клуб не продается, инвестировать в него буду, буду инвестировать много. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что я что-то покупаю – нет. Мое сердце с «Шахтером», «Шахтер» в моем сердце и так будет навсегда», - сказал Ахметов.

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