Ахмедзаде стал игроком азербайджанского «Карабаха»

Нападающий Рустам Ахмедзаде перешел из «Миная» в «Карабах».

20-летний форвард подписал контракт на четыре с половиной года с азербайджанским клубом, который пробился в плей-офф Лиги конференций в нынешнем сезоне. Также в этом году Ахмедзаде получил азербайджанское гражданство.

Ранее наш сайт сообщал, что футболист прибыл в Баку для подписания контракта с «Карабахом».

Ахмедзаде всю профессиональную карьеру провел в «Минае». В рамках УПЛ он провел 32 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

2 июня 2021 года Ахмедзаде дебютировал в национальной сборной Азербайджана, за которую успел сыграть три встречи.

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