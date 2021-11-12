Агуэро оказался под угрозой завершения карьеры

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро может завершить карьеру футболиста.

У 33-летнего игрока проблемы с сердцем оказались серьезнее, чем предполагалось изначально, сообщает Catalunya Radio. Врачи советуют Агуэро прекратить активную карьеру в футболе из-за большого риска для здоровья.



Напомним, что 30 октября «Кун» попросил замену в концовке первого тайма игры с «Алавесом» из-за плохого самочувствия. Позже выяснилось, что у Агуэро был приступ тахикардии. Еще тогда стало известно, что для изучения ситуации врачи рекомендовали аргентинскому футболисту сделать паузу в карьере минимум на три месяца.

Серхио Агуэро перешел в «Барселону» летом нынешнего года. Он хотел играть вместе с близким другом Лионелем Месси, однако тот покинул каталонский клуб.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Новая схема от Петракова, Малиновский вернулся: пять главных выводов о матче Украины с Болгарией

Итоговый турнир по теннису: восемь красоток борются за титул

«Минай» в паузе чемпионата планирует сыграть против «Львова»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.