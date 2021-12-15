Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро официально объявил о решении повесить бутсы на гвоздь.

«Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я решил завершить игровую карьеру. Это очень трудное время, но я рад решению, которое принял. Во-первых, это мое здоровье из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь о моем здоровье», — сказал Агуэро на пресс-конференции, во время которой не смог сдержать слез.

Агуэро перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» минувшим летом. В составе «горожан» аргентинец провел 10 лет и стал лучшим бомбардиром в клубной истории. «Кун» забил 260 голов в 390-та матчах. Он пять раз был чемпионом Англии.

За «Барселону» Агуэро провел только пять матчей, в которых забил один гол. 30 октября в игре с «Алавесом» Серхио попросил замену, так как у него возникли проблемы с сердцем. Дальнейшее обследование показало, что продолжение карьеры стало бы большим риском для здоровья и жизни аргентинца.

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