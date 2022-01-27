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«Агробизнес» вышел из отпуска с тремя новичками

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
27.01.2022
12:45
Новость
Футбол

Футболисты «Агробизнеса» из Волочиска возобновили подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока что подопечные Александра Чижевского занимаются в Волочиске, а на 14 февраля запланирован вылет на зарубежный этап подготовки –в Турцию. Там подоляне сыграют девять контрольных матчей, пять спарринг-партнеров уже определены: 17 февраля –датский «Нествед», 20 февраля – «Mинай», 23 февраля - «Полтава», 2 марта - «Эпицентр» и 10 марта - «Карпаты».

Возвращаются домой футболисты «Агробизнеса» 11 марта.

По имеющейся информации первыми зимними новичками подолян стали защитник Денис Белоусов из «Кремня» и нападающие Сергей Русьян из «Чайки» и Александр Апанчук из «Диназа».

Напомним, что в 21 туре в Первой лиге «Агробизнес» 19 марта будет принимать тернопольскую «Ниву».

Ранее мы сообщали о том, что «Агробизнес» расстался с четырьмя игроками.

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