«Агробизнес» в большинстве обыграл «ВПК-Агро», добыв вторую победу подряд

В матче 17-го тура Первой лиги «Агробизнес» на своем встречался с «ВПК-Агро». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч на 23-й минуте забил Курило. Отметим, что «ВПК-Агро» играл в меньшинстве с 75-й минуты после удаления Шевченко.

«Агробизнес» добыл вторую победу подряд и переместился на 11-е место, набрав 18 очков. «ВПК-Агро» занимает 14-ю строчку, имея в своем активе 13 очков.

Первая лига

17-й тур

«Агробизнес» - «ВПК-Агро» - 1:0

Гол: Курило, 23.

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