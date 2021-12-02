«Агробизнес» расстался с четырьмя футболистами

«Агробизнес» из Волочиска 24 января возобновит подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно, клубное руководство решило не продлевать сотрудничество с Богданом Семенцом, Сергеем Петровым, Юрием Захаркивым, у которых закончились контракты, а с Арсеном Слотюком расстались по обоюдному согласию сторон.

В итоге «Агробизнес» остался без линии атаки, поскольку Петров и Семенец - нападающие, а стоппера Слотюка главный тренер Александр Чижевский из-за высокого роста часто использовал в роли «наконечника».

Поэтому в своей селекционной работе «Агробизнес», прежде всего, сосредоточится на поиске забивных форвардов.

По имеющейся информации, подоляне с 24 января по 11 февраля будут готовиться в Волочиске, где проведут четыре спарринга, а 14 февраля отправятся на сбор в Турцию. Возвращение домой запланировано на 11 марта.

Напомним, что «Агробизнес» занимает 13 место в Первой лиге, набрав 21 очко.

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