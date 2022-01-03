Агент: у Чеберко был вариант в Германии, Бельгии, звонили из «Металлиста»

Агент украинского легионера хорватского «Осиека» Евгения Чеберко Иван Поробия в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал полноценный трансфер футболиста из австрийского ЛАСКа в «Осиек», а также рассказал о том, что к Чеберко проявляли интерес другие клубы.



«Евгений провел хороший сезон в Хорватии, тренеры им были довольны. Может, не всегда играл, но это было связано с тактическими моментами. Хотя в целом игровой практикой не был обделён и провел большую часть матчей, после чего на него обратили внимание снова в том же ЛАСКе. Новый тренер команды хотел его вернуть, был момент, что Евгений должен был возвращаться в Австрию, после того как тренер ЛАСКа приезжал в Загреб и смотрел вживую кубковую игру с участием Чеберко. Но «Осиек» тоже хотел его оставить у себя и выкупить. Параллельно появился интерес к Чеберко со стороны других клубов. В частности, были контакты с немецким «Падерборном», бельгийским «Кортрейком». Спрашивали о нем другие хорватские клубы. Также был интерес из Украины, звонили из «Металлиста». Качели продолжались до последнего. И только 31 декабря «Осиек» все-таки воспользовался опцией арендного контракта и в последний день выкупил права на Чеберко у ЛАСКа. Сумма получилась хорошая - немного больше миллиона евро. Футболист тоже остался доволен, продолжая карьеру в Европе, в Хорватии.

У «Осиека» в нынешнем сезоне амбициозные планы, команда хорошо выступает под руководством Ненада Бьелицы. Команда идёт на первом месте в чемпионате, вышла в полуфинал Кубка. Поэтому тренер хотел сохранить украинца для своей команды».

Ранее стало известно, что «Осиек» выкупил права на украинца Евгения Чеберко и подписал с ним контракт до 2025 года.

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