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Агент Соломона рассказал о карьерных приоритетах игрока «Шахтера»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
20.01.2022
17:09
Новость
Футбол

Ронен Кацав, который представляет интересы полузащитника «Шахтера» Манора Соломона, высказался по поводу того, что израильтянин отказался от продления контракта с донецким клубом, который заканчивается в декабре 2023 года.

«Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с «Шахтером», говорит всё о его будущем. Наш приоритет — английская или испанская лига. Манору всего 22 года, впереди у него длинный путь», — приводит слова Кацава ресурс Sport5.

Соломон перешел в «Шахтер» в январе 2019 года из «Маккаби» (Петах-Тиква). За три года израильтянин сыграл за донецкую команду 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола.

В январе «Шахтер» приобрел у «Аякса» Давида Нереса, который, как и Соломон, обычно играет на левом фланге атаки. Также на этой позиции у «горняков» есть очень перспективный Михаил Мудрик.

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