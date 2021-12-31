Агент Роналду: это будет отличный сезон для него

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш высказался о том, как себя чувствует португалец в «Манчестер Юнайтед».



«Криштиану очень счастлив в Манчестер Юнайтед. Он будет и дальше успешно выступать, как это всегда было в его карьере. Уверен, что это будет отличный сезон для него», — сказал агент португальца.

Роналду перешел в МЮ по ходу сезона из «Ювентуса». На его счету 14 голов в 21 матче во всех турнирах после возвращения в Манчестер.

Команда Ральфа Рангника занимает шестое место в таблице АПЛ. Следующий матч манкунианцы сыграют 3 января против «Вулверхэмптона».

Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».

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