Агент прокомментировал возможный интерес «Дженоа» к Ярмоленко

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку. Ранее была информация, что «Дженоа» заинтересована в услугах украинского игрока.

Агент лидера сборной Украины Вадим Шаблий прокомментировал эту новость.

«Пока что это слухи. На данный момент с нами никто не связывался, никто ничего не обсуждал.

Чемпионат Италии для Андрея, конечно, хорошо. Он там сможет держать уровень еще 3-4 года. Если говорить о «Дженоа», то возможности Ярмоленко хорошо известны Шевченко, футболист тоже знаком с его требования. Поэтому, почему бы и нет.

Ярмоленко интересуются клубы, у него контракт до лета 2022 года. Пока предложений от клуба о продлении не поступало. Ждем развития событий», — сказал Шаблий в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне АПЛ 32-летний Ярмоленко в составе «Вест Хэма» провел восемь матчей.

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