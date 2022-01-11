Агент Нереса назвал мотивацию бразильца перейти в «Шахтер»

Равьен Канхаи, который представляет интересы флангового нападающего Давида Нереса, подтвердил, что его клиент в ближайшее время официально перейдет из амстердамского «Аякса» в донецкий «Шахтер».

«Уже почти все согласовано, полностью трансфер должны оформить в ближайшее время. В «Шахтере» Давид хочет вернуться на топ-уровень, хочет снова показать себя в Европе», — сказал Канхаи в интервью ресурсу Voetbal International.

Ранее стало известно, что «Шахтер» заплатит за Давида Нереса 18 миллионов евро и подпишет с ним контракт до 2026 года.

В текущей таблице УПЛ донецкая команда лидирует, набрав за 18 туров 47 очков. «Шахтер» опережает «Динамо» на два пункта.

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