Известный футбольный перенес операцию после госпитализации

Футбольный агент Мино Райола, представляющий таких звезд, как Златан Ибрагимович («Милан»), Эрлинг Холанд («Боруссия») и Поль Погба («МЮ»), находится в тяжелом состоянии после экстренной хирургической операции в больнице Сан-Раффаэле в Милане.



Утром, 12 января, Райолу доставили в клинику и прооперировали. Сейчас 54-летний мужчина находится под наблюдением врачей.

Райола должен был встретиться с руководством «Барселоны». Стороны планировали обсудить трансферы Холанда и Мазрауи.

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