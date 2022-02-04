Агент Довбика назвал приоритеты украинского форварда

Агент Алексей Люндовский, представляющий интересы форварда «Днепра-1» Артема Довбика, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры для лучшего бомбардира текущего сезона УПЛ.

«Наше общее с Артемом решение — он должен доиграть сезон в «Днепре-1», помочь команде занять призовое место и пробиться в еврокубки.

Обратите, кстати, внимание на тот факт, что зимой европейские клубы провернули считанное количество трансферов нападающих, по устоявшейся годами практике приобретения откладывают на лето.

Показательный пример — покупка английским клубом «Брайтон» лучшего бомбардира Бельгии Дениза Ундава — взяли его сейчас, но оставили в «Унионе» до конца сезона.

Нам, кстати, предлагали подобный вариант, но мы его вежливо отклонили. Заинтересованы в полноценном трансфере. Замечу, что многие клубы из топ-чемпионатов ведут Артема с прицелом как раз на летнее трансферное окно.

Мы с Довбиком рассматриваем только варианты из топ-5 чемпионатов. Приоритет — Италия и Англия», — цитирует Люндовского ресурс Footboom.

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