Абрамович потерял полмиллиарда на фоне напряженности между Украиной и Россией

Российский владелец «Челси» на фоне конфликта Украины и России лишился огромной суммы



Роман Абрамович только за сегодня, 14 февраля, лишился 580 млн фунтов стерлингов на фоне нарастания напряжённости в отношениях с Украиной, сообщает The Times.

Нарастание напряженности в отношениях между Россией и Украиной лишило Романа Абрамовича 580 миллионов фунтов стерлингов за день.

Российский сталелитейный магнат и владелец футбольного клуба «Челси» столкнулся с резким падением стоимости своей 28,6-процентной доли в «Евразе», российской сталелитейной группе, поскольку инвесторы опасаются, что вторжение в Украину может привести к международным репрессиям и санкциям в отношении компаний и олигархов, связанных с Россией.

Акции Evraz, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже, упали на 129½ пенсов, или на 29 процентов, до 315¼ пенсов, в результате чего стоимость доли Абрамовича упала примерно на 580 миллионов фунтов стерлингов.

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