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Абраменко принес Украине первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Игорь Яслик
Игорь Яслик
16.02.2022
14:20

На Олимпиаде в Пекине завершились соревнования в лыжной акробатике.

Украинец Александр Абраменко, который вышел в суперфинал турнира с пятым результатом, смог в решающий момент обойти трех конкурентов и занял второе место с 116,50 балла. Видео серебряного прыжка Абраменко можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Наш спортсмен уступил только китайцу Ци Гуанпу. Бронзу выиграл представитель сборной ОКР Илья Буров.

Таким образом Александр Абраменко принес сборной Украины первую медаль на нынешней Олимпиаде. Он стал самым титулованным украинским спортсменом за всю историю Зимних Игр. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане Александр Абраменко завоевал золотую медаль.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

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