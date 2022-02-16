Абраменко принес Украине первую медаль на Олимпиаде в Пекине

На Олимпиаде в Пекине завершились соревнования в лыжной акробатике.

Украинец Александр Абраменко, который вышел в суперфинал турнира с пятым результатом, смог в решающий момент обойти трех конкурентов и занял второе место с 116,50 балла. Видео серебряного прыжка Абраменко можно посмотреть в нашем телеграм-канале.



Наш спортсмен уступил только китайцу Ци Гуанпу. Бронзу выиграл представитель сборной ОКР Илья Буров.

Таким образом Александр Абраменко принес сборной Украины первую медаль на нынешней Олимпиаде. Он стал самым титулованным украинским спортсменом за всю историю Зимних Игр. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане Александр Абраменко завоевал золотую медаль.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Яремчук: ожидал от себя лучших результатов в «Бенфике»

Украинка Магучих переиграла россиянку Ласицкене на соревнованиях в Словакии

«Динамо» все домашние матчи весенней части УПЛ может провести на клубном стадионе

Все легионеры «Ворсклы» после сбора в Турции планируют вернуться в Полтаву

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.