Абраменко: понимаю, что идет агрессия со стороны России

Украинский спортсмен Александр Абраменко, ставший олимпийским чемпионом в 2018 году в соревнованиях по фристайлу, высказался по поводу военных действий на Востоке Украины.

«Конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины.

Осветили так, будто бы я не понимаю, что происходит. Я понимаю, все, что я мог бы сказать, могло быть неправильно воспринято и использовано Россией в пропагандистских целях», — сказал Абраменко в интервью Военному телевидению Украины.

Напомним, что ранее Абраменко отказался от четкого ответа на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором в отношении Украины.

Также он высказался по поводу необходимости вакцинации и свободы выбора в этом вопросе.

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