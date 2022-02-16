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Абраменко: эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца

Игорь Яслик
Игорь Яслик
16.02.2022
16:06

Украинский фристайлист Александр Абраменко дал комментарий после завоевания серебра в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине. Это первая медаль нашей сборной на ОИ-2022.

«Очень счастлив. Особенно приятно добиться для Украины, для соотечественников олимпийскую медаль в День Соборности. Это награда для нашей страны.

Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с коронавирусом. Но я очень рад, что выполнил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Это медаль для всей нашей страны и каждого украинца.

Миф про знаменосца? Как вы знаете, существует много мифов, что это плохая примета. Но смотрите сами, я же добыл медаль. Поэтому нести флаг родной страны — это большая честь и гордость. Теперь могу сказать, что еще и фартовая», — цитирует Абраменко официальный сайт НОК Украины.

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