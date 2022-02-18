Абраменко: дорогая Украина, эта медаль для тебя!

Украинский фристайлист Александр Абраменко поделился эмоциями после завоевания серебра на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, что Абраменко завоевал пока единственную медаль Украины в Китае.

«Дорогая Украина! Эта медаль для тебя! Для каждого из вас, кто рядом физически и ментально! Искренне делю это серебро со всем тренерским и административным составом сборной. Также с партнерами по команде, которые стимулировали, несмотря ни на что, становиться лучше. Уверен, что уже в ближайшее время ребята будут занимать призовые места на соревнованиях. Я буду помогать им такой же поддержкой, которую они оказали. Невероятное количество поздравлений с медалью получил от знакомых и незнакомых людей. Спасибо, каждому из вас, это помогло мне на склоне. Я чувствовал ваши взволнованные глаза и сжатые кулаки перед моими прыжками.

А еще все мы - члены Олимпийской сборной Украины следим за происходящим сейчас на Родине и знаем как нелегко каждому украинцу. Завоевать медаль в День Единения» – для меня было особенно важно», – написал Абраменко в инстарграме.

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